2020-05-26T09:55:42+03:00
Общество

У 11% свердловчан, переболевших COVID-19, обнаружили антитела

С сегодняшнего дня лаборатория «Хеликс» начала брать анализы, которые показывают, болеет ли тестируемый коронавирусом в данный момент
Мария Трапезникова
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У 11% свердловчан, сдавших тесты на COVID-19, обнаружили антителаУ 11% свердловчан, сдавших тесты на COVID-19, обнаружили антителаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лаборатория «Хеликс» в Екатеринбурге, которая тестирует всех желающих на коронавирус, с 16 мая стала проводить анализы на антитела к COVID-19 среди тех, кто уже переболел. Положительный результат специалисты обнаружили у 11% свердловчан.

Всего было обследовано 16 тысяч человек. Антитела выявили также у 15% жителей Москвы, 12% Санкт-Петербурга и 10% Краснодара. Кроме того, с 26 мая «Хеликс» начинает брать анализы на наличие антител IgM, которые показывают, является ли тестируемый носителем коронавируса на данный момент.

- Совместное тестирование на IgM-антитела к коронавирусу и ПЦР-исследование на выявление COVID-19 повышает чувствительность диагностики, так как позволяет выявить не только наличие вируса на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, откуда обычно берут материал для исследования методом ПЦР, но и наличие иммунного ответа организма, возникающего, по данным различных публикаций, на 6-9 день от начала заболевания, отмечает Дмитрий Денисов, Медицинский директор Лабораторной службы Хеликс.

Стоимость нового теста составит 1 600 рублей. Кровь будут брать из вены. Перед тестом врачи советуют не есть за три часа и не курить за 30 минут до процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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