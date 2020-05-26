В Екатеринбурге прикрыли ларек по приготовлению шаурмы
В Екатеринбурге судебные приставы закрыли ларек по приготовлению шаурмы «Kebab King», который находится на проспекте Космонавтов, 23/1, на 30 суток. Своей работой во время режима самоизоляции он нарушал указы Президента РФ Владимира Путина и губернатора Евгения Куйвашева.
- Судебные приставы Орджоникидзевского района отдела УФССП России по Свердловской области возбудили исполнительные производства, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Приставы выехали на место, опечатали все входы-выходы, а владельца предупредили об ответственности, если он вдруг продолжит нелегально работать.
ИСТОЧНИК KP.RU