2020-05-26T09:05:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге прикрыли ларек по приготовлению шаурмы

Входы опечатали ровно на 30 суток
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге прикрыли ларек по приготовлению шаурмыВ Екатеринбурге прикрыли ларек по приготовлению шаурмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге судебные приставы закрыли ларек по приготовлению шаурмы «Kebab King», который находится на проспекте Космонавтов, 23/1, на 30 суток. Своей работой во время режима самоизоляции он нарушал указы Президента РФ Владимира Путина и губернатора Евгения Куйвашева.

- Судебные приставы Орджоникидзевского района отдела УФССП России по Свердловской области возбудили исполнительные производства, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Приставы выехали на место, опечатали все входы-выходы, а владельца предупредили об ответственности, если он вдруг продолжит нелегально работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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