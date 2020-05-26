2020-05-26T08:40:48+03:00
Происшествия

На Среднем Урале из-за урагана без света остались 30 тысяч человек

Коммунальщики и энергетики трудились всю ночь, восстанавливая электричество в домах после непогоды
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале из-за урагана без света остались 30 тысяч человекНа Среднем Урале из-за урагана без света остались 30 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера на Свердловскую область обрушился ураган, который оставил без света 130 тысяч человек. Порывы ветра достигали 28 м/сек. Коммунальщики и энергетики работали всю ночь, чтобы вернуть жителям электричество. На утро 26 мая из 120 населенных пунктов осталось подключить 59, в которых проживают порядка 29 тысяч человек.

- Всего в ликвидации последствий непогоды в Свердловской области задействовано около 300 человек и около сотни единиц техники. Это коммунальные службы, энергетики, медики, ГИБДД и МЧС, - рассказали в пресс-службе МЧС. – По данным синоптиков, непогода покинула Свердловскую область, сегодня неблагоприятных погодных явлений не ожидается.

Коммунальщики продолжают расчищать улицы и дома от сломанных веток. На территории всей области специалисты зафиксировали сотни поваленных деревьев, десятки поврежденных кровель зданий, автомобилей и остановок. Кроме того, вчерашний ураган унес жизни четырех человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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