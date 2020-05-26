2020-05-26T07:55:22+03:00
Общество

Прокуратура начала проверку после вспышки COVID-19 на складе сети «Красное&Белое» в Екатеринбурге

Коронавирусом заразились 170 сотрудников
Мария Трапезникова
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Прокуратура начала проверку после вспышки COVID-19 на складе сети «Красное&Белое» в ЕкатеринбургеПрокуратура начала проверку после вспышки COVID-19 на складе сети «Красное&Белое» в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В середине мая на одном из складов сети алкомаркетов «Красное&Белое» произошла вспышка коронавируса – заболели 170 человек. После этого специалисты Роспотребнадзора начали массовые проверки по всем филиалам сети, во многих нашли грубые нарушения санбезопасности.

Вчера мы рассказывали о том, что на соучредителя сети санврачи подали в суд. Они потребовали оштрафовать его за нарушения, которые так и не были устранены, а сам склад закрыть. Теперь прокуратура Свердловской области начала проверки в связи с массовым заболеванием сотрудников.

- По результатам проверки зафиксировано, что в условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавируса и введения ограничительных мероприятий на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - рассказали в региональной прокуратуре.

По данным регионального Роспотребнадзора, всего в на складе, где произошла вспышка, работают 870 человек, в том числе 509 жителей Екатеринбурга и 361 житель Свердловской области. Кстати, не так давно губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что больше всего заболевших сотрудников сети – трудовые мигранты, которые проживают в Железнодорожном районе. В выходные там прошли проверки полицейских и Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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