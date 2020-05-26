Средний Урал стал одним из лучших регионов России для автопутешествия

26 Май 2020 2020-05-26T07:28:08+03:00

Средний Урал – один из лучших регионов для автопутешествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие стали выбирать именно такой способ передвижения, чтобы не контактировать с туристами

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru решил составить рейтинг самых популярных у россиян регионов страны для путешествий на машине. И Свердловская область вошла в десятку лучших. Опрос проводился среди пользователей соцсетей.

- Большинство (54,67%) поедут на своей машине в Крым этим летом. На втором месте в их приоритете – Краснодарский край (проголосовали 23%), - рассказали в пресс-службе сервиса. – В связи с изменившимися требованиями туристических поездок, все больше россиян стали выбирать безопасные путешествия на своей машине, чтобы избежать возможных контактов с толпами отдыхающих.

Фото: Tvil.ru

На третьем месте оказался Алтайский край (7,76%). После него идут Северный Кавказ, Ярославская область, Татарстан, Свердловская, Тверская области, Ставропольский край и Самарская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU