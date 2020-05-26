Полыхало на площади в 120 «квадратов»: в саду под Екатеринбургом огонь уничтожил деревянный дом и иномарку

26 Май 2020 2020-05-26T07:06:27+03:00

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Минувшей ночью в коллективном саду под Екатеринбургом вспыхнул деревянный дом, после чего огонь быстро перекинулся на припаркованный рядом автомобиль и надворные постройки. Диспетчеры МЧС получили вызов в 03:10.

- Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку садового дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара участвовали шесть бригад спасателей из 16 человек. С огнем удалось справиться уже через полчаса. Разбирать сгоревшие конструкции закончили в 06:24. К счастью, по данным МЧС, все обошлось без пострадавших.

Вчера в Екатеринбурге произошел крупный пожар на территории кирпичного завода на Елизавете – на площади 50 «квадратов» горела неиспользуемая градирня. Черный столб пламени было видно из любой точки города.

ИСТОЧНИК KP.RU