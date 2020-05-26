Власти Екатеринбурга потратят 426 тысяч на то, чтобы спилить аварийные деревья
Власти Екатеринбурга опубликовали на портале госзакупок заявку на спил старых и аварийных деревьев на территории Ленинского района. Подрядчику готовы заплатить за работы 426 тысяч рублей.
Согласно документации, подрядчику предстоит спилить 40 аварийных деревьев на улицах Амундсена, Историческая, Медиков, Чайковского – это как раз та растительность, которую повалило сильными ветрами – такими, которые прошли накануне. Кроме того, нужно будет обрезать 55 тополей на улицах Белинского, Сакко и Ванцетти, Мостовой и Городской.
Порядка 172 тысяч рублей предназначено на обрезку и прореживание крон у 246 деревьев – на улице Фурманова, а также по предписаниям ГИБДД, заявкам «Гортранса» и заявлением местных жителей. В скверах и парках нужно будет подстричь акации, боярышник, барбарис, шиповник и ели.
Вчера в Екатеринбурге прошел мощнейший ураган, из-за которого без света остались порядка 100 тысяч человек. Еще трое погибли. Мы собирали всю информацию о ЧП здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU