2020-05-26T06:11:06+03:00
Происшествия

У машины лопнуло колесо: в ДТП на свердловской трассе пострадала девушка-подросток

Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшим днем на трассе «ПермьЕкатеринбург» произошло серьезное ДТП, в котором пострадала девушка-подросток. 20-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением и въехал в отбойник. От сильного удара пострадала 17-летняя девушка, которая ехала вместе с ним. С ушибленной раной верхней губы и посттравматическим отеком носа ее срочно госпитализировали в ДГКБ №9.

- Машиной управлял молодой человек со стажем 3 месяца, который пояснил, что при движении по Ново-Московскому тракту у него лопнуло переднее левое колесо, от чего он не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Прибывшие на место полицейские установили предварительные причины аварии. Сейчас по факту аварии будет проведено дознание. Госавтоинспекция просит еще раз быть предельно внимательными на дороге, соблюдать ПДД и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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