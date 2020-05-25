Следователи раскрыли подробности трагедии во время сплава на севере Урала

25 Май 2020 2020-05-25T22:38:30+03:00

Лодка перевернулась, после чего компания начала тонуть. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

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В субботу, 22 мая, на реке Лозьва в сотне километров от Ивделя – самого северного города Свердловской области, произошла трагедия. Здесь во время сплава, в котором участвовали шесть человек из трех семей, утонул 34-летний мужчина.

В одной из моторных лодок пассажиры одновременно пересели на одну сторону плавучего средства и оказались в воде, а обе лодки перевернулись. Люди стали помогать друг другу, запаниковали. В итоге один из участников сплава утонул. Ситуация осложнялась сильным течением и холодной водой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781167" frameborder="0"></iframe> Место ЧП во время сплава на реке Лозьва.Видео: СКР пом Свердловской области

Следователи рассказали подробности трагического инцидента. Когда перевернулась первая лодка, люди из второй лодки подплыли к ним, чтобы поднять на плавающее средство. Пятеро успели ухватиться за лодку, которая утонула не сразу, а шестого понесло течением. Чуть позже пятеро пострадавших зацепились за дерево чуть ниже по течению в 40 метрах от унесенного человека.

У компании не было возможности добраться до берега, поэтому ночь они провели на дереве, их заметили проплывавшие мимо трое мужчин только в полдень на следующий день. Они доставили замерзших и продрогших людей в лесную избушку, откуда и вызвали спасателей.

Место, где произошла трагедия. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Тело погибшего нашли в километре от места ЧП. Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, по итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU