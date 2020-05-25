Александринский театр вместе с «Группой ЛСР» открывает «Другую сцену»

25 Май 2020 2020-05-25T22:29:23+03:00

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26 мая при поддержке «Группы ЛСР» состоится благотворительный премьерный показ онлайн-перформанса «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство» на «Другой сцене» Александринского театра. Автор идеи и пьесы Борис Акунин.

Для одного из старейших петербургских театров это первый опыт интерактивного спектакля, который будет транслироваться в онлайне эксклюзивно в официальной группе театра в соцсети «ВК» (https://vk.com/alexandrinskytheater) и на сайте театра. Это уникальный шанс для зрителей из любого уголка России не только провести вечер в компании известных артистов, то и сделать свой вклад в благое дело: во время трансляции можно будет отправить пожертвование в благотворительные фонды «Детский хоспис» и «Артист».

Пьеса «Драма на шоссэ» (это не опечатка, а авторская орфография, призванная подчеркнуть эпоху) написана в жанре «судебный детектива». Зрители станут свидетелями и участниками судебного процесса, происходящего в Санкт-Петербурге в самом начале ХХ века. Коллегия присяжных в реальном времени вынесет свой вердикт по весьма запутанному делу. Будет возможность принять участие в голосовании и у тех, кто смотрит перформанс.

На премьере в состав присяжных войдут известные деятели науки и культуры, в числе которых, например, народная артистка Мария Миронова и главный режиссер Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Позиция каждого сформируется и будет изложена непосредственно в ходе судебного разбирательства.

В ролях всех участников судебного процесса от обвиняемого до судьи зрители увидят артистов Александринского театра. Режиссер проекта — Антон Оконешников, художественный куратор — Валерий Фокин.