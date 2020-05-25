2020-05-25T22:29:23+03:00
Общество

Александринский театр вместе с «Группой ЛСР» открывает «Другую сцену»

26 мая состоится благотворительный премьерный показ онлайн-перформанса «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство»
Поделиться:
Александринский театрАлександринский театрФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

26 мая при поддержке «Группы ЛСР» состоится благотворительный премьерный показ онлайн-перформанса «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство» на «Другой сцене» Александринского театра. Автор идеи и пьесы Борис Акунин.

Для одного из старейших петербургских театров это первый опыт интерактивного спектакля, который будет транслироваться в онлайне эксклюзивно в официальной группе театра в соцсети «ВК» (https://vk.com/alexandrinskytheater) и на сайте театра. Это уникальный шанс для зрителей из любого уголка России не только провести вечер в компании известных артистов, то и сделать свой вклад в благое дело: во время трансляции можно будет отправить пожертвование в благотворительные фонды «Детский хоспис» и «Артист».

Пьеса «Драма на шоссэ» (это не опечатка, а авторская орфография, призванная подчеркнуть эпоху) написана в жанре «судебный детектива». Зрители станут свидетелями и участниками судебного процесса, происходящего в Санкт-Петербурге в самом начале ХХ века. Коллегия присяжных в реальном времени вынесет свой вердикт по весьма запутанному делу. Будет возможность принять участие в голосовании и у тех, кто смотрит перформанс.

На премьере в состав присяжных войдут известные деятели науки и культуры, в числе которых, например, народная артистка Мария Миронова и главный режиссер Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Позиция каждого сформируется и будет изложена непосредственно в ходе судебного разбирательства.

В ролях всех участников судебного процесса от обвиняемого до судьи зрители увидят артистов Александринского театра. Режиссер проекта — Антон Оконешников, художественный куратор — Валерий Фокин.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи раскрыли подробности трагедии во время сплава на севере Урала
Александринский театр вместе с «Группой ЛСР» открывает «Другую сцену»
В Свердловской области за сутки медики проверили на COVID-19 почти шесть тысяч человек
В Нижнем Тагиле из-за коронавируса ввели карантин в общежитии
В Екатеринбурге во время падения крана из-за урагана пострадал рабочий
В Екатеринбурге на четырехлетнюю девочку с девятого этажа упала оконная рама
Когда у студентов начнутся каникулы 2020: отвечает губернатор Куйвашев
Послаблений не будет: Евгений Куйвашев объяснил, почему продлил режим самоизоляции
Жительницу Урала будут судить за сбыт напечатанных дома двухтысячных купюр
Из-за урагана в Екатеринбурге задержали самолет, отправляющийся в Уфу
На Екатеринбург обрушился ураган
На Среднем Урале разыскивают усатого мужчину с татуировкой группы крови на руке
С начала года в лесах Свердловской области поймали 248 браконьеров
Аркадий Чернецкий рассказал, как работает Совет Федерации в период коронавируса
Екатеринбуржца отправили под суд за незаконные валютные операции на 1,7 миллиардов рублей
Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно
Урал занял последнее место в списке федеральных округов по смертям от COVID-19