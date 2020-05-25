2020-05-25T19:13:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области за сутки медики проверили на COVID-19 почти шесть тысяч человек

Всего в регионе на коронавирус обследовали 225 257 человек
Алина СУРИНА
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Специалистами за сутки проведено 6 303 исследования проб на коронавирусСпециалистами за сутки проведено 6 303 исследования проб на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за сутки медики проверили на COVID-19 почти шесть тысяч человек. Данные опубликовал региональный оперштаб. С начала февраля медики обследовали на коронавирусную инфекцию 225 257 человек.

- По данным на 25 мая, за минувшие сутки в Свердловскои области проведено 6 303 исследования проб на коронавирус, забранных у людеи , имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 5 925 человек, - рассказали в оперштабе.

Общее количество проведенных в регионе исследовании по данным на 25 мая составляет 243 899. Напомним, что сегодня в регионе зафиксировано рекордное количество выявленных случаев заболевания коронавирусом – за сутки коронавирус подтвердился у 279 человек. Таким образом, за весь период пандемии в Свердловской области подтверждено 3 983 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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