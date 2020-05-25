Жительницу Урала будут судить за сбыт напечатанных дома двухтысячных купюр
Жительницу Урала будут судить за сбыт напечатанных дома на принтере двухтысячных купюр. Женщина успела использовать 12 купюр. Она тратила фальшивые деньги в небольших магазинах в Сысертском районе, где нет автоматических детекторов для проверки подлинности банкнот. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, такие случаи не единичны. По его данным, в этом году шесть человек в возрасте от 23 до 30 лет уже были привлечены к ответственности за фальшивомонетчество. В отношении еще девяти подозреваемых проводится расследование.
Фальшивомонетчики в основном подделывают пятитысячные и тысячные купюры. С начала года в регионе из незаконного оборота изъято более 200 пятитысячных фальшивых банкнот. Представители МВД возбудили 166 уголовных дел. Как отмечает Валерий Горелых, сбывать фальшивые купюры в регионе стали гораздо чаще, а заниматься таким "бизнесом" начали даже студенты.
- До недавнего времени к фальшивомонетничеству, чаще всего, были причастны преимущественно ранее судимые граждане, склонные к преступной деятельности общеуголовного характера, употребляющие наркотические средства. Однако в настоящее время фиксируются случаи, когда этим «бизнесом» занимаются даже студенты и молодые люди из благополучных семей. Они приобретают «красные фантики» на нелегальных интернет-ресурсах с целью подработки и не осознают возможные последствия, - рассказал Валерий Горелых.
По словам Валерия Горелых, в большинстве случаев сбыты осуществляются в уличных торговых точках, на рынках, а так же в сетевых продуктовых магазинах. Чтобы проверить подлинность денежной купюры уральцы могут обратиться в банковское учреждение. О факте обнаружения подделки необходимо сообщать в полицию. Кроме того, по данной проблеме в УЭБиПКГУ МВД области функционирует «телефон доверия»:+7(343) 358-85-83. Сообщение о подозрительных лицах и фактах можно круглосуточно оставить и по номеру регионального полицейского главка: 358-71-61.
ИСТОЧНИК KP.RU