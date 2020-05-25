Жительницу Урала будут судить за сбыт напечатанных дома двухтысячных купюр

25 Май 2020 2020-05-25T17:21:21+03:00

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Жительницу Урала будут судить за сбыт напечатанных дома на принтере двухтысячных купюр. Женщина успела использовать 12 купюр. Она тратила фальшивые деньги в небольших магазинах в Сысертском районе, где нет автоматических детекторов для проверки подлинности банкнот. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, такие случаи не единичны. По его данным, в этом году шесть человек в возрасте от 23 до 30 лет уже были привлечены к ответственности за фальшивомонетчество. В отношении еще девяти подозреваемых проводится расследование.

Фальшивомонетчики в основном подделывают пятитысячные и тысячные купюры. С начала года в регионе из незаконного оборота изъято более 200 пятитысячных фальшивых банкнот. Представители МВД возбудили 166 уголовных дел. Как отмечает Валерий Горелых, сбывать фальшивые купюры в регионе стали гораздо чаще, а заниматься таким "бизнесом" начали даже студенты.

- До недавнего времени к фальшивомонетничеству, чаще всего, были причастны преимущественно ранее судимые граждане, склонные к преступной деятельности общеуголовного характера, употребляющие наркотические средства. Однако в настоящее время фиксируются случаи, когда этим «бизнесом» занимаются даже студенты и молодые люди из благополучных семей. Они приобретают «красные фантики» на нелегальных интернет-ресурсах с целью подработки и не осознают возможные последствия, - рассказал Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, в большинстве случаев сбыты осуществляются в уличных торговых точках, на рынках, а так же в сетевых продуктовых магазинах. Чтобы проверить подлинность денежной купюры уральцы могут обратиться в банковское учреждение. О факте обнаружения подделки необходимо сообщать в полицию. Кроме того, по данной проблеме в УЭБиПКГУ МВД области функционирует «телефон доверия»:+7(343) 358-85-83. Сообщение о подозрительных лицах и фактах можно круглосуточно оставить и по номеру регионального полицейского главка: 358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU