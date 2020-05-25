Из-за урагана в Екатеринбурге задержали самолет, отправляющийся в Уфу
Ураган, налетевший на Екатеринбург в середине дня, 25 мая, не только поломал множество деревьев, но и сказался на работе аэропорта «Кольцово». Так, как минимум пассажирам одного рейса пришлось прождать посадки дольше запланированного.
- Из-за сильного ветра задерживается вылет рейса до Уфы, - уточняют в пресс-службе аэропорта.
Добавим, что по данным синоптиков, скорость ветра в Свердловской области во время урагана 25 мая может достигать 28 метров в секунду. Помимо ветра на Урал также пролился дождь. По прогнозам синоптиков к нему должен был присоединиться еще и крупный град.
ИСТОЧНИК KP.RU