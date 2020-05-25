2020-05-25T15:59:39+03:00
Общество

Из-за урагана в Екатеринбурге задержали самолет, отправляющийся в Уфу

Сильный ветер внес изменения в работу аэропорта
Данил СВЕЧКОВ
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В начале шестого часа вечера самолет вылетел.В начале шестого часа вечера самолет вылетел.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ураган, налетевший на Екатеринбург в середине дня, 25 мая, не только поломал множество деревьев, но и сказался на работе аэропорта «Кольцово». Так, как минимум пассажирам одного рейса пришлось прождать посадки дольше запланированного.

- Из-за сильного ветра задерживается вылет рейса до Уфы, - уточняют в пресс-службе аэропорта.

Добавим, что по данным синоптиков, скорость ветра в Свердловской области во время урагана 25 мая может достигать 28 метров в секунду. Помимо ветра на Урал также пролился дождь. По прогнозам синоптиков к нему должен был присоединиться еще и крупный град.

ИСТОЧНИК KP.RU

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