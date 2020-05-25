На Екатеринбург обрушился ураган
На Екатеринбург обрушился ураган. По данным синоптиков, 25 мая 2020 года в уральской столице ожидается ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.
Несколько деревьев повалило на Бульваре культуры (Уралмаш). Фото: читатели "КП"
- Шквалистое усиление ветра в Свердловской области 23-28 м/с, в Пермском крае 20-25 м/с, в Челябинской и Курганской областях 25-30 м/с, - отмечают в уральском Гидрометцентре.
Ураган в Екатеринбурге 25 мая 2020 года.Олег ГАЛИМОВ
Спасатели МЧС во время непогоды советуют не выходить на улицу без надобности, не проводить работ на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе. Водителям лучше искать крытую парковку.
ИСТОЧНИК KP.RU