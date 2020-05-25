25 Май 2020 2020-05-25T15:11:23+03:00

Днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае, днем 25 мая местами в Челябинской области ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, шквалистое усиление ветра в Свердловской области 23-28 м/с, в Пермском крае 20-25 м/с, в Челябинской и Курганской областях 25-30 м/с. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Екатеринбург обрушился ураган. По данным синоптиков, 25 мая 2020 года в уральской столице ожидается ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.

Несколько деревьев повалило на Бульваре культуры (Уралмаш). Фото: читатели "КП"

- Шквалистое усиление ветра в Свердловской области 23-28 м/с, в Пермском крае 20-25 м/с, в Челябинской и Курганской областях 25-30 м/с, - отмечают в уральском Гидрометцентре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781089" frameborder="0"></iframe> Ураган в Екатеринбурге 25 мая 2020 года.Олег ГАЛИМОВ

Спасатели МЧС во время непогоды советуют не выходить на улицу без надобности, не проводить работ на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе. Водителям лучше искать крытую парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU