«Черный дым видно издалека»: в Екатеринбурге на территории завода вспыхнул пожар
Сегодня днем на Елизавете, что в Екатеринбурге, в районе улицы Бисертской вспыхнул серьезный пожар. По словам очевидцев, черный столб дыма виден издалека. В пресс-службе МЧС по Свердловской области, загорелся металлический ангар, который находится на территории кирпичного завода «Стройпластполимер».
Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
- По предварительной информации, это неэксплуатируемая градирня. Примерная площадь возгорания - 50 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступало, на месте работаю 14 единиц пожарной техники и 47 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе МЧС.
Причины возгорания после тушения будут устанавливать пожарные дознаватели.
На территории завода горит пожар.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"/Вася Гнездилов
ИСТОЧНИК KP.RU