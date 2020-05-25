«Черный дым видно издалека»: в Екатеринбурге на территории завода вспыхнул пожар

25 Май 2020 2020-05-25T14:58:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем на Елизавете, что в Екатеринбурге, в районе улицы Бисертской вспыхнул серьезный пожар. По словам очевидцев, черный столб дыма виден издалека. В пресс-службе МЧС по Свердловской области, загорелся металлический ангар, который находится на территории кирпичного завода «Стройпластполимер».

Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- По предварительной информации, это неэксплуатируемая градирня. Примерная площадь возгорания - 50 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступало, на месте работаю 14 единиц пожарной техники и 47 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Причины возгорания после тушения будут устанавливать пожарные дознаватели.

На территории завода горит пожар.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"/Вася Гнездилов

ИСТОЧНИК KP.RU