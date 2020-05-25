2020-05-25T13:41:59+03:00
Общество

Два подростка-водителя и 147 пьяных: как прошли полицейские рейды на свердловских трассах в выходные

За четыре месяца на дорогах нетрезвые водители спровоцировали 56 аварий, в которых 19 человек погибли
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В минувшие выходные полицейские проводили традиционные рейды по поиску пьяных водителей. За два дня было задержано 147 нетрезвых водителей, из них 25 отказались проходить медосвидетельствование, еще 17 человек задержали за пьяную езду повторно – теперь им грозит до двух лет тюрьмы.

Всего же за четыре месяца на свердловских трассах нетрезвые водители спровоцировали 56 аварий, в которых 19 человек погибли и еще 82 получили травмы.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Кроме того, в минувшую субботу, 23 мая, полицейские Качканара задержали 15-летнего подростка, управлявшего автомобилем «ВАЗ». Он, оказалось, тайком стащил ключи от отцовской машины, чтобы покататься с друзьями. На следующий день в Екатеринбурге, у станции «Сортировочная», полицейские остановили иномарку Toyota, за рулем которой сидел 13-летний мальчик.

- Выяснилось, что управлять автомобилем ему доверила бабушка, которая и является собственником машины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Обоих подростков отстранили от управления, а на их родителей за ненадлежащее воспитание детей инспекторами ПДН были составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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