2020-05-25T12:52:33+03:00
Происшествия

«Из шести человек выплыть смогли только пять»: на севере Урала в реке утонул мужчина

На сплавлявшихся людях не было спасательных жилетов
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В минувшую субботу, 23 мая, на реке Лозьва в 90 километрах от Ивделя, что в Свердловской области, произошла трагедия. Туда отправились сплавляться три семьи в составе шести человек, один из них утонул. В одной из лодок пассажиры пересели на одну сторону, поэтому судно перевернулось. И три человека оказались в воде. Пытаясь спастись, они хватались за борта другой лодки, которая из-за этого тоже перевернулась.

- Из шести человек, оказавшихся в бурной воде, выплыть смогли только пять. Поиски пропавшего мужчины велись силами спасателей ивдельского поисково-спасательного отряда и сотрудников полиции, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Но они осложнялись высоким уровнем воды и бурным течением.

Утонувшего мужчину удалось обнаружить только на следующий день – в километре от места происшествия, вниз по течению реки. Как выяснили специалисты ГИМС, кроме нарушения дисбаланса лодки, на сплавлявшихся не было спасательных жилетов. А один из них, который был у штурвала, не имел права на управление лодкой.

Всего с начала весны в Свердловской области на водоемах погибли 11 человек, из них трое детей. Спасатели просят быть внимательнее и не пренебрегать мерами безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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