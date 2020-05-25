«Глубина была почти три метра»: под Екатеринбургом волонтеры вытащили из заброшенного подавала упавшую внутрь собаку

25 Май 2020 2020-05-25T12:41:11+03:00

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Минувшим вечером зоозащитнику Евгению Зенкову поступил вызов из поселка Новоберезовский, что под Екатеринбургом. Пожилая пара, проходившая мимо заброшенных гаражей, услышала приглушенный лай. Он доносился из погреба где-то неподалеку. Евгений сразу же выехал на место. До места пришлось добираться долго – лесными тропинками около полутора километров.

- Мы заглядываем в люк в цементном полу гаражного бокса – там тихо и никого не видно. Но ясно, что оттуда собака не только не выберется сама, но и очень маловероятно, что ее кто-нибудь смог бы достать – глубина солидная, почти три метра, голые стенки, никаких поручней нет, - рассказывает Евгений Зенков. – Поэтому разворачиваем экипировку и спускаемся в люк, закрепив страховку за арматуру, торчащую из бетонной стены гаража.

Волонтеры вытащили из подвала собаку.Видео: "Зооспас"

И только при свете фонаря собаку удалось увидеть. Как и всегда, первым делом нужно было надеть на нее петлю, чтобы вытащить. Однако простое действие затянулось на несколько долгих минут.

- Веревка не надевалась, собака лежала пластом, а в голову лезли нехорошие мысли о том, что же мы станем делать, если она окажется еще и поломанной, - вспоминает Евгений.

Тогда пенсионеры, которые и обнаружили собаку, предложили распечатать банку тушенки и бросать содержимое животному, выкладывая таким образом дорожку и приманивая к петле. И план удался. Собака оказалась очень тяжелой, но вытащить, в итоге, удалось: ее привели в чувство, после чего она убежала по своим делам. А люк надежно закрыли подручными материалами, чтобы история не повторилась.

Фото: Евгений Зенков

ИСТОЧНИК KP.RU