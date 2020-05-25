«Глубина была почти три метра»: под Екатеринбургом волонтеры вытащили из заброшенного подавала упавшую внутрь собаку
Минувшим вечером зоозащитнику Евгению Зенкову поступил вызов из поселка Новоберезовский, что под Екатеринбургом. Пожилая пара, проходившая мимо заброшенных гаражей, услышала приглушенный лай. Он доносился из погреба где-то неподалеку. Евгений сразу же выехал на место. До места пришлось добираться долго – лесными тропинками около полутора километров.
- Мы заглядываем в люк в цементном полу гаражного бокса – там тихо и никого не видно. Но ясно, что оттуда собака не только не выберется сама, но и очень маловероятно, что ее кто-нибудь смог бы достать – глубина солидная, почти три метра, голые стенки, никаких поручней нет, - рассказывает Евгений Зенков. – Поэтому разворачиваем экипировку и спускаемся в люк, закрепив страховку за арматуру, торчащую из бетонной стены гаража.
Волонтеры вытащили из подвала собаку.Видео: "Зооспас"
И только при свете фонаря собаку удалось увидеть. Как и всегда, первым делом нужно было надеть на нее петлю, чтобы вытащить. Однако простое действие затянулось на несколько долгих минут.
- Веревка не надевалась, собака лежала пластом, а в голову лезли нехорошие мысли о том, что же мы станем делать, если она окажется еще и поломанной, - вспоминает Евгений.
Тогда пенсионеры, которые и обнаружили собаку, предложили распечатать банку тушенки и бросать содержимое животному, выкладывая таким образом дорожку и приманивая к петле. И план удался. Собака оказалась очень тяжелой, но вытащить, в итоге, удалось: ее привели в чувство, после чего она убежала по своим делам. А люк надежно закрыли подручными материалами, чтобы история не повторилась.
Фото: Евгений Зенков
ИСТОЧНИК KP.RU