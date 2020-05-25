2020-05-25T12:41:11+03:00
Общество

«Глубина была почти три метра»: под Екатеринбургом волонтеры вытащили из заброшенного подавала упавшую внутрь собаку

Очень долго животное не давалось зоозащитникам
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Евгений ЗенковФото: Евгений Зенков
Изменить размер текста:

Минувшим вечером зоозащитнику Евгению Зенкову поступил вызов из поселка Новоберезовский, что под Екатеринбургом. Пожилая пара, проходившая мимо заброшенных гаражей, услышала приглушенный лай. Он доносился из погреба где-то неподалеку. Евгений сразу же выехал на место. До места пришлось добираться долго – лесными тропинками около полутора километров.

- Мы заглядываем в люк в цементном полу гаражного бокса – там тихо и никого не видно. Но ясно, что оттуда собака не только не выберется сама, но и очень маловероятно, что ее кто-нибудь смог бы достать – глубина солидная, почти три метра, голые стенки, никаких поручней нет, - рассказывает Евгений Зенков. – Поэтому разворачиваем экипировку и спускаемся в люк, закрепив страховку за арматуру, торчащую из бетонной стены гаража.

Волонтеры вытащили из подвала собаку.Видео: "Зооспас"

И только при свете фонаря собаку удалось увидеть. Как и всегда, первым делом нужно было надеть на нее петлю, чтобы вытащить. Однако простое действие затянулось на несколько долгих минут.

- Веревка не надевалась, собака лежала пластом, а в голову лезли нехорошие мысли о том, что же мы станем делать, если она окажется еще и поломанной, - вспоминает Евгений.

Тогда пенсионеры, которые и обнаружили собаку, предложили распечатать банку тушенки и бросать содержимое животному, выкладывая таким образом дорожку и приманивая к петле. И план удался. Собака оказалась очень тяжелой, но вытащить, в итоге, удалось: ее привели в чувство, после чего она убежала по своим делам. А люк надежно закрыли подручными материалами, чтобы история не повторилась.

Фото: Евгений Зенков

Фото: Евгений Зенков

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Екатеринбург обрушился ураган
На Среднем Урале разыскивают усатого мужчину с татуировкой группы крови на руке
С начала года в лесах Свердловской области поймали 248 браконьеров
Аркадий Чернецкий рассказал, как работает Совет Федерации в период коронавируса
Екатеринбуржца отправили под суд за незаконные валютные операции на 1,7 миллиардов рублей
Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно
Урал занял последнее место в списке федеральных округов по смертям от COVID-19
«Черный дым видно издалека»: в Екатеринбурге на территории завода вспыхнул пожар
Два подростка-водителя и 147 пьяных: как прошли полицейские рейды на свердловских трассах в выходные
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 миллиардов рублей
«Из шести человек выплыть смогли только пять»: на севере Урала в реке утонул мужчина
«Глубина была почти три метра»: под Екатеринбургом волонтеры вытащили из заброшенного подавала упавшую внутрь собаку
В Екатеринбурге на два года в тюрьму отправили экс-кондуктора, который за одну ночь угнал три автобуса
«Люблю и благодарю»: уральские волонтеры раздали пенсионерам больше четырех тысяч обедов
«Нулевой» пациент в закрытом Новоуральске оказался сотрудником сети «Красное&Белое»
Екатеринбурженка отсудила у туроператора 290 тысяч за испорченный отпуск
За сутки уральские медики выписали еще 44 человека, переболевших коронавирусом
Свердловские врачи начали ездить на вызовы к пациентам на такси
На Урале сотрудники «скорой» получили «путинские» выплаты только после вмешательства прокуратуры
С пересадкой в Уфе: из Нью-Йорка домой вернулись 16 уральцев
«Парень ее бросит – неухоженную свинью»: блогершу, забеременевшую в 12, затравили в Instagram
«Если не хотите, чтобы вас интубировал психотерапевт, сидите дома»: клинику неврозов в Екатеринбурге переделали под COVID-госпиталь
В выходные в Екатеринбурге полицейские ловили уличных гонщиков
«46 детей до сих пор не найдены»: на дверях бывшего кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге появились плакаты пропавших малышей
В Екатеринбурге продлили набор детей в школы искусств
Уралец незаконно вырубил деревья в лесу, чтобы построить себе баню
Двое погибли, четверо ранены: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП