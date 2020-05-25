2020-05-25T12:20:22+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на два года в тюрьму отправили экс-кондуктора, который за одну ночь угнал три автобуса

Мужчина три раза уезжал на транспорте, но каждый раз попадал в аварию и возвращался на стоянку
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге на два года в тюрьму отправили экс-кондуктора, который за одну ночь угнал три автобусаВ Екатеринбурге на два года в тюрьму отправили экс-кондуктора, который за одну ночь угнал три автобусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили жителя Челябинской области, бывшего кондуктора одной из городских транспортных компаний. В конце декабря прошлого года он, будучи пьяным, за одну ночь сумел угнать сразу три автомобиля. Поссорившись с супругой в ту ночь, он ушел из дома и решил ночью поехать на работу, чтобы забрать свою зарплату.

- Подъехав к стоянке автобусов и убедившись, что за ним никто не следит, они подошел к одному из них. Воспользовавшись тем, что дверь кабины была не закрыта, а ключи в замке зажигания, он совершил угон автобуса стоимостью больше двух миллионов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако далеко он не уехал – не справился с управлением и врезался в отбойник. После чего, бросив автобус, вернулся на стоянку и угнал точно также еще один. И поехал в сторону дома. Но во дворе снова не справился с управлением, оставил автобус, вызвал такси и вернулся на стоянку. На третий раз его поймали инспекторы ГИБДД.

Представитель транспортной компании объяснил, что автобусы были открыты из-за того, что по ночам их ходит и осматривает механик. В итоге, суд отправил экс-кондуктора на 2 года и 6 месяцев в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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