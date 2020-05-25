2020-05-25T11:53:52+03:00
Общество

«Люблю и благодарю»: уральские волонтеры раздали пенсионерам больше четырех тысяч обедов

Ежедневно горячее питание получают по 150 человек
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрия ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрия Екатеринбурга
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С начала режима самоизоляции, с 28 марта, в Свердловской области начали работать сразу несколько благотворительных фондов, которые помогают с питанием и продуктами сидящим дома. В основном, это, конечно, пенсионеры старше 65 лет, которые находятся в группе риска.

С 1 апреля благотворительный фонд «Люблю и благодарю» раздал больше четырех тысяч обедов. Уже пятый год организация доставляет бесплатное питание малоимущим семьям и семьям с инвалидами, однако во время пандемии им пришлось направить благотворительность на пенсионеров.

- После введения режима самоизоляции под ударом оказались самые незащищенные слои населения – пожилые малоимущие пенсионеры, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – В этих условиях фонд получил разрешение от министерства социальной защиты Свердловской области на осуществление адресной доставки обедов каждому подопечному лично.

На призыв о помощи откликнулись десятки волонтеров – они на личном авто стали развозить питание бабушкам и дедушкам. Еще сотня людей поддержали проект финансово. Ежедневно горячие обеды получают по 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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