2020-05-25T11:37:54+03:00
Общество

«Нулевой» пациент в закрытом Новоуральске оказался сотрудником сети «Красное&Белое»

Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова
Мария Трапезникова
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«Нулевым» пациентом в закрытом Новоуральске оказался сотрудником «Красное&Белое»«Нулевым» пациентом в закрытом Новоуральске оказался сотрудником «Красное&Белое»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце апреля стало известно, что в закрытом Новоуральске появился коронавирус. Об этом сообщил мэр города Владимир Цветов. Было лишь известно, что это 30-летний мужчина. Сразу после выявления вируса его отправили на карантин. Сегодня во время брифинга с журналистами уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова рассказала, что тот самый «нулевой» пациент оказался сотрудником сети алкомаркетов «Красное&Белое».

- Ко мне обратились жители закрытого Новоуральска. У них «нулевой» заболевший оказался сотрудником «Красное&Белое». После него заразились еще 17 человек – тоже работники этой сети, - рассказала Татьяна Мерзлякова.

К уполномоченному по правам человека за помощью обращались и другие сотрудники сети, которые жаловались на обман с зарплатой, высокие и неоправданные штрафы, а также отсутствие условий для работы. Сейчас Татьяна Мерзлякова собирает все жалобы, чтобы хоть как-то решить эти вопросы.

О заболевших работниках «Красное&Белое» стало известно пару недель назад – тогда диагноз подтвердился больше, чем у 100 сотрудников склада. После чего Роспотребнадзор организовал тщательные проверки всех филиалов в регионе, во многих нашел грубые нарушения. А сегодня мы рассказывали, что соучредителя сети отправили под суд. Санврачи также потребовали закрыть склад, на котором произошла вспышка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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