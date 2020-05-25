«Нулевой» пациент в закрытом Новоуральске оказался сотрудником сети «Красное&Белое»

25 Май 2020 2020-05-25T11:37:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце апреля стало известно, что в закрытом Новоуральске появился коронавирус. Об этом сообщил мэр города Владимир Цветов. Было лишь известно, что это 30-летний мужчина. Сразу после выявления вируса его отправили на карантин. Сегодня во время брифинга с журналистами уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова рассказала, что тот самый «нулевой» пациент оказался сотрудником сети алкомаркетов «Красное&Белое».

- Ко мне обратились жители закрытого Новоуральска. У них «нулевой» заболевший оказался сотрудником «Красное&Белое». После него заразились еще 17 человек – тоже работники этой сети, - рассказала Татьяна Мерзлякова.

К уполномоченному по правам человека за помощью обращались и другие сотрудники сети, которые жаловались на обман с зарплатой, высокие и неоправданные штрафы, а также отсутствие условий для работы. Сейчас Татьяна Мерзлякова собирает все жалобы, чтобы хоть как-то решить эти вопросы.

О заболевших работниках «Красное&Белое» стало известно пару недель назад – тогда диагноз подтвердился больше, чем у 100 сотрудников склада. После чего Роспотребнадзор организовал тщательные проверки всех филиалов в регионе, во многих нашел грубые нарушения. А сегодня мы рассказывали, что соучредителя сети отправили под суд. Санврачи также потребовали закрыть склад, на котором произошла вспышка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Свердловская область переживет без этой сети»: Евгений Куйвашев раскритиковал «Красное и Белое» за вспышку COVID-19. Коронавирус подтвердился более чем у ста сотрудников торговой сети (подробнее)

«Лежал в палате вместе с любимой»: как водитель автобуса стал «нулевым пациентом» в закрытом уральском городеАлексей предположил, где мог заразиться и рассказал, как его лечили (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU