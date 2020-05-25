2020-05-25T11:18:56+03:00
Общество

Екатеринбурженка отсудила у туроператора 290 тысяч за испорченный отпуск

В последний момент компания отменила заявку женщины
Мария Трапезникова
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Екатеринбурженка отсудила у туроператора 290 тысяч за испорченный отпускЕкатеринбурженка отсудила у туроператора 290 тысяч за испорченный отпускФото: Алексей БУЛАТОВ
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Осенью 2018 года жительница Екатеринбурга Марина запланировала с семьей поездку во Вьетнам. В августе забронировала тур у туроператора и заключила субагентский договор – он обошелся женщине в 266 764 рубля. Вылет планировался 31 октября. Однако в начале октября туроператор аннулировал заявку, сославшись на отсутствие оплаты со стороны женщины.

Когда выяснилось, что поездка, в итоге, не состоится, компания вернулся Марине 10,5 тысяч рублей, а остальную часть пришлось «выбивать» в суде. Женщина подала иск и потребовала выплатить ей оставшуюся часть денег (больше 256 тысяч), а также компенсацию морального вреда, расходы и штрафы.

В итоге, суд удовлетворил требования лишь частично. С решением не согласились обе стороны и подали в апелляционные жалобы в Свердловский облсуд.

- Представитель туроператора ссылался на то, что нет доказательств исполнения истцом и третьим лицом условий бронирования, оплаты, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Женщина, в свою очередь, оспаривала решение в части отказа взыскания в ее пользу штрафа. Как следует из материалов дела, компания получила оплату по заявке.

В итоге, Свердловский облсуд заставил туроператора выплатить оставшуюся сумму заявки, а также штраф в 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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