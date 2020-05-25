За сутки уральские медики выписали еще 44 человека, переболевших коронавирусом

25 Май 2020 2020-05-25T11:44:51+03:00

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За минувшие сутки свердловские медики выписали из больниц еще 44 человека, которые переболели коронавирусом. Таким образом, за время медикам удалось вылечить 1 270 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Однако сегодня стало известно о еще 279 заболевших за сутки. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (+225), Березовского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Серова, Среднеуральска, Новоуральска, Пышминского, Режевского, Сысертского и Тугулымского ГО.

Данные на 25 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Общее число пациентов в тяжелом состоянии, в данный момент проходящих лечение в стационарах региона, составляет 53. 41 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 18 больных, чье состояние вызывает особую тревогу у врачей, – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперштабе.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 Екатеринбурга и больницы других муниципалитетов региона, – 114. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, за сутки подтвердились еще две смерти от COVID-19. Поэтому теперь в регионе – 18 погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU