2020-05-25T10:42:28+03:00
Общество

Свердловские врачи начали ездить на вызовы к пациентам на такси

Проектом уже пользуются порядка 200 медиков из Детской больницы №11 и ЦГБ №7
Мария Трапезникова
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Свердловские врачи начали ездить на вызовы к пациентам на таксиСвердловские врачи начали ездить на вызовы к пациентам на таксиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге стартовал проект «Помощь рядом», благодаря которому медики и соцслужбы смогут приезжать на вызовы на такси. С сегодняшнего дня компания «Яндекс» организует в Екатеринбурге перевозку около 200 врачей из Детской больницы №11 и ЦГБ №7 прямо на дом к пациентам. Такие поездки для них – бесплатные.

- Для перевозки врачей в Екатеринбурге компания вместе с таксопарками сформировала отдельный парк автомобилей, - рассказали в пресс-службе «Яндекса». – Задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители – медицинское обследование.

Такой проект уже заработал более чем в 20 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Благодаря благотворительному проекту врачи успевают посетить в два раза больше пациентов на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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