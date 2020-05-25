25 Май 2020 2020-05-25T11:47:40+03:00

На Урале сотрудники «скорой» получили «путинские» выплаты только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Им выплатили больше 61,9 тысяч рублей

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В Ачитском районе Свердловской области сотрудникам скорой помощи, работающим с возможными заболевшими коронавирусом, не выплатили премии за апрель, которые обещал Президент РФ Владимир Путин. Деньги не достались водителю «скорой» и фельдшеру. Этим заинтересовалась прокуратура и провела проверку.

Данные на 25 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- По итогам рассмотрения представления прокуратуры вышеуказанным сотрудникам Ачитской центральной районной больницы выплачены положенные им денежные средства на общую сумму свыше 61,9 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Не так давно подобная ситуация повторилась и в Екатеринбурге среди сотрудников «скорой». В конце апреля сотрудники тринадцати подстанций скорой медицинской помощи пожаловались на то, что их собираются лишить доплат, которые им пообещал президент России Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU