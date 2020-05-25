2020-05-25T11:47:40+03:00
Общество

На Урале сотрудники «скорой» получили «путинские» выплаты только после вмешательства прокуратуры

Им выплатили больше 61,9 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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На Урале сотрудники «скорой» получили «путинские» выплаты только после вмешательства прокуратурыНа Урале сотрудники «скорой» получили «путинские» выплаты только после вмешательства прокуратурыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ачитском районе Свердловской области сотрудникам скорой помощи, работающим с возможными заболевшими коронавирусом, не выплатили премии за апрель, которые обещал Президент РФ Владимир Путин. Деньги не достались водителю «скорой» и фельдшеру. Этим заинтересовалась прокуратура и провела проверку.

Данные на 25 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Данные на 25 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- По итогам рассмотрения представления прокуратуры вышеуказанным сотрудникам Ачитской центральной районной больницы выплачены положенные им денежные средства на общую сумму свыше 61,9 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Не так давно подобная ситуация повторилась и в Екатеринбурге среди сотрудников «скорой». В конце апреля сотрудники тринадцати подстанций скорой медицинской помощи пожаловались на то, что их собираются лишить доплат, которые им пообещал президент России Владимир Путин.

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«Жалуются те, кто не работает с COVID-19»: глава скорой помощи Екатеринбурга о том, почему «путинские» выплаты достанутся не всем врачам. Игорь Пушкарев также объяснил «КП-Екатеринбург» ситуацию с нехваткой индивидуальных средств защиты (подробнее)

После заявлений врачей скорой помощи, которых собираются лишить «путинских» премий, прокуратура Екатеринбурга начала проверку. Надзорное ведомство также проверит слова врачей о том, что им не хватает защитных средств (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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