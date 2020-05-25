2020-05-25T09:23:11+03:00
Общество

С пересадкой в Уфе: из Нью-Йорка домой вернулись 16 уральцев

Всех пассажиров поместили в обсерватор на 14 дней
Мария Трапезникова
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Из Нью-Йорка домой вернули 16 уральцевИз Нью-Йорка домой вернули 16 уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный оперштаб помог доставить в Екатеринбург 16 уральцев, которых вывозным рейсом доставили из Нью-Йорка в Уфу. Как сообщают в оперштабе, из столицы Башкирии свердлочан автобусом с соблюдением всех мер санбезопасности доставили в Свердловскую область. Всех пассажиров поместили под меднаблюдение в обсерватор на 14 дней.

Накануне из Индии спецбортом привезли уральцев, застрявших на Гоа. Всех их также отправили на двухнедельную обсервацию в обсерватор. А сегодня мы сообщили, что на этой неделе жителей Свердловской области тремя рейсами доставят из США, Армении и Таджикистана.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 3 704 случая заражения коронавирусом, при этом вылечить за все время медикам удалось 1 226 человек. В регионе до 1 июня действует режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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