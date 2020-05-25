С пересадкой в Уфе: из Нью-Йорка домой вернулись 16 уральцев
Региональный оперштаб помог доставить в Екатеринбург 16 уральцев, которых вывозным рейсом доставили из Нью-Йорка в Уфу. Как сообщают в оперштабе, из столицы Башкирии свердлочан автобусом с соблюдением всех мер санбезопасности доставили в Свердловскую область. Всех пассажиров поместили под меднаблюдение в обсерватор на 14 дней.
Накануне из Индии спецбортом привезли уральцев, застрявших на Гоа. Всех их также отправили на двухнедельную обсервацию в обсерватор. А сегодня мы сообщили, что на этой неделе жителей Свердловской области тремя рейсами доставят из США, Армении и Таджикистана.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 3 704 случая заражения коронавирусом, при этом вылечить за все время медикам удалось 1 226 человек. В регионе до 1 июня действует режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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