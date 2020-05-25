«Если не хотите, чтобы вас интубировал психотерапевт, сидите дома»: клинику неврозов в Екатеринбурге переделали под COVID-госпиталь

25 Май 2020 2020-05-25T09:08:24+03:00

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В Екатеринбурге еще одно медучреждение перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. На этот раз им стала клиника неврозов «Сосновый бор». Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий отделением психосоматических расстройств Олег Кузин.

- С 25 мая мое немедикаментозное психотерапевтическое отделение клинки неврозов «Сосновый бор», как и всю нашу клинику, перепрофилируют под лечение пациентов с COVID-19, при этом планируется в моем отделении установить аппарат ИВЛ, - сообщил Олег Кузин. – Если вы не хотите, чтобы вас и ваших родных интубировал психотерапевт, сохраняйте режим самоизоляции.

Под COVID-госпиталь планировали перепрофилировать старейший роддом Среднего Урала – НИИ ОММ. Однако персонал выступил против такого расклада, после чего губернатор Евгений Куйвашев написал обращение главе Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой этого не делать.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 3 704 случая заражения коронавирусом, при этом вылечить за все время медикам удалось 1 226 человек. В регионе до 1 июня действует режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU