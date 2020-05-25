«Если не хотите, чтобы вас интубировал психотерапевт, сидите дома»: клинику неврозов в Екатеринбурге переделали под COVID-госпиталь
В Екатеринбурге еще одно медучреждение перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. На этот раз им стала клиника неврозов «Сосновый бор». Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий отделением психосоматических расстройств Олег Кузин.
- С 25 мая мое немедикаментозное психотерапевтическое отделение клинки неврозов «Сосновый бор», как и всю нашу клинику, перепрофилируют под лечение пациентов с COVID-19, при этом планируется в моем отделении установить аппарат ИВЛ, - сообщил Олег Кузин. – Если вы не хотите, чтобы вас и ваших родных интубировал психотерапевт, сохраняйте режим самоизоляции.
Под COVID-госпиталь планировали перепрофилировать старейший роддом Среднего Урала – НИИ ОММ. Однако персонал выступил против такого расклада, после чего губернатор Евгений Куйвашев написал обращение главе Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой этого не делать.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 3 704 случая заражения коронавирусом, при этом вылечить за все время медикам удалось 1 226 человек. В регионе до 1 июня действует режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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