2020-05-25T08:50:56+03:00
Общество

В выходные в Екатеринбурге полицейские ловили уличных гонщиков

Рейды прошли на центральных улицах города
Мария Трапезникова
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В выходные в Екатеринбурге полицейские ловили уличных гонщиковВ выходные в Екатеринбурге полицейские ловили уличных гонщиков
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В минувшие выходные в Екатеринбурге полицейские устроили рейды по уличным гонщикам – инспекторы ГИБДД ловили автомобилистов и мотоциклистов, которые по ночам гоняли по городу и нарушали ПДД. Рейды прошли на центральных улицах: 8 Марта, Ленина, Пушкина, Карла Либкнехта, Малышева, Розы Люксембург и Свердлова.

- Как правило, за рулем находятся молодые люди до 30 лет, имеющие правонарушения в области соблюдения ПДД, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – У автомобилей это – занижение клиренса, установка нештатных световых приборов, нанесение тонировки на стекла, внесение изменений в выхлопную систему авто.

У мотоциклистов – отсутствие на руках нужного пакета документов и экипировки. За два часа рейдов полицейские поймали 12 нарушителей. Многие из водителей не пользовались ремнем безопасности, проезжали на красный свет, нарушали линию разметки и даже ездили без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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