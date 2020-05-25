«46 детей до сих пор не найдены»: на дверях бывшего кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге появились плакаты пропавших малышей

25 Май 2020 2020-05-25T08:38:46+03:00

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Каждый год 25 мая во всем мире вспоминают пропавших детей, которых не могут найти несколько месяцев, несколько лет. Специально по такому событию поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Свердловской области каждый год устраивает образовательные квесты для детей, но из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия пришлось отложить. Поэтому волонтеры повесили на входной группе бывшего кинотеатра «Салют» ориентировки тех малышей, которых не могут отыскать уже несколько лет. Некоторые из них – из Свердловской области, некоторые – из других регионов России.

Ориентировки провисят на дверях ровно деньФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы считаем, что каждый ребенок должен возвратиться домой. И искреннее верим в это. Именно поэтому, год за годом отряд «Лиза Алерт» различными способами пытается привлечь внимание к проблеме пропавших детей, - рассказали волонтеры. – И этот год, не смотря на карантинные меры, не исключение.

Стенд провисит на дверях «Салюта» всего день, уже завтра его снимут. Больше ориентировок, которые до сих пор не закрыты, можно посмотреть в соцсетях отряда. За все время работы волонтеров по всей стране поступило больше 17 тысяч заявок на детей. Больше 15 800 были найдены, но еще 46 до сих пор числятся без вести пропавшими.

Часть пропавших малышей - из Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Потратьте пару минут. Вглядитесь. Возможно, вы узнаете кого-то. Возможно, кто-то находится рядом с вами. Или, может быть, у вас есть хоть какая-то информация о пропавшем ребенке, - попросили волонтеры. – Нам важно все. Мы ищем их, ведь их ждут дома родные и близкие. И мы надеемся, что дождутся.

ИСТОЧНИК KP.RU