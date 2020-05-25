2020-05-25T08:08:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге продлили набор детей в школы искусств

Подать заявление можно до 1 августа
Мария Трапезникова
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Подать заявление можно через портал госуслугПодать заявление можно через портал госуслугФото: Алексей БУЛАТОВ
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Школы искусств в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса решили продлить основной набор детей – вплоть до 1 августа. Речь идет о дополнительном обучении театральному, изобразительному, хореографическому, музыкальному и декоративно-прикладному искусству.

Заявление можно подать через портал госуслуг. После этого родителям нужно будет напрямую связаться с учебным заведением, чтобы уточнить порядок действий для прохождения индивидуального отбора детей.

- В связи с этим, скорость подачи заявления через портал госуслуг не имеет значения. Также не стоит подавать заявление несколько раз: многократное формирование и отправка документов на одного и того же ребенка может привести к сбою в работе портала, - предупредили в мэрии.

Можно также подать заявление в МКУ «Центр муниципальных услуг» - но только по предварительной записи в личном кабинете. Или по телефону через контакт-центр: +7 (343) 311-74-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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