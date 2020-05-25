Уралец незаконно вырубил деревья в лесу, чтобы построить себе баню

25 Май 2020 2020-05-25T07:47:46+03:00

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В Богдановиче, что в Свердловской области, под суд отправили местного, ранее судимого, 63-летнего жителя, которого обвиняют в нелегальной рубке леса. Летом прошлого года недалеко от дома он срубил десятки деревьев, после чего перевез на машине к себе домой.

- Дармовой лес мужчине понадобился для строительства бани и заготовки дров, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области. – Ущерб государству составил 52 187 рублей.

На пенсионера завели уголовное дело и направили в суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит до четырех лет колонии. До решения суда он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU