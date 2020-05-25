2020-05-25T07:12:29+03:00
Общество

Уральцев, застрявших в США, Таджикистане и Армении, вернут домой уже на этой неделе

Всем пассажирам нужно будет пройти предварительную регистрацию
Мария Трапезникова
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Уральцев, застрявших в США, Таджикистане и Армении, вернут домой уже на этой неделеУральцев, застрявших в США, Таджикистане и Армении, вернут домой уже на этой неделеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минкомсвязи РФ на этой неделе запланировали сразу три вывозных рейса из разных стран, которые вернут домой застрявших из-за границы уральцев. Первый рейс назначен на 26 мая. Из Душанбе самолет полетит прямиком в Екатеринбург. Второй, 27 мая, вылетит из Еревана и полетит в столицу Урала с остановкой в Новосибирске. Третий, 30 мая, из Нью-Йорка также полетит в Екатеринбург с остановкой в Новосибирске.

Чтобы вернуться на территорию РФ, всем пассажирам необходимо заполнить заявку «Предварительная регистрация на авиарейсы граждан РФ, возвращающихся на родину». Во вкладке нужно будет ввести данные о ранее купленных билетах и количестве необходимых для бронирования мест. Кроме того, нужно будет заполнить адрес регистрации и фактического проживания, а также указать данные загранпаспорта гражданина РФ. Без предварительной регистрации на борт не пустят.

Накануне в Екатеринбург прибыл вывозной борт из Индии, который доставил домой семью с маленьким малышом. После всех необходимых процедур их доставили в обсерватор. Там им предстоит пробыть 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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