2020-05-25T06:48:15+03:00
Общество

«Пришла в больницу, отправили домой с бронхитом»: в Екатеринбурге от COVID-19 погибла сотрудница ЦПКиО

Об этом рассказала директор парка Екатерина Кейльман
Мария Трапезникова
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В ЦПКиО открыли двери для посетителей. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"В ЦПКиО открыли двери для посетителей. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
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На сегодняшний день, согласно официальной статистике оперштаба, в Свердловской области зафиксировано 16 смертей от коронавируса. Вот уже который день за сутки стабильно прибавляется по два погибших. Накануне стало известно, что от COVID-19 погибла сотрудница ЦПКиО. Об этом рассказала директор парка Екатерина Кейльман.

- Сегодня от «ковида» умерла наша коллега. Обратилась в больницу, отправили домой с диагнозом «бронхит», - написала на своей странице в Instagram Кейльман. – А дальше семь дней реанимации. И не смогли спасти. Коронавирус ближе, чем кажется, и это не выдумка из новостей. Берегите себя.

В минувшие же выходные в ЦПКиО, который, согласно разрешению губернатора Евгения Куйвашева, начал работать, собрались толпы людей. Они гуляли, катались на велосипедах, о социальной дистанции речи не было.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 3 704 случая заражения коронавирусом, при этом вылечить за все время медикам удалось 1 226 человек. В регионе до 1 июня действует режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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