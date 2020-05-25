Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют фитнес-центры: отвечает губернатор

25 Май 2020 2020-05-25T06:36:54+03:00

На первом этапе загрузка будет не больше 25%

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С 19 мая в Екатеринбурге и Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев разрешил заниматься спортом в парках – соблюдая меры безопасности и социальную дистанцию. Тогда же все «зеленые зоны» были открыты. Однако большинство горожан интересуют вопросы, связанны с открытием специализированных фитнес-центров.

Губернатор ответил, когда спортклубы смогут возобновить свою работу. Евгений Куйвашев подчеркнул, что на сегодняшний день это пока невозможно – не позволяет эпидобстановка.

- Как только эпидобстановка нам позволит, мы начнем поэтапное открытие фитнес-центров. Предполагается, что на первоначальном этапе их загрузка должна быть не более 25% от единовременной пропускной способности. Допустимы будут только индивидуальные занятия. Второй этап предусматривает поступенное увеличение загрузки центров, - написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.

Напомним, по последним данным в Свердловской области зафиксировали 90 новых случаев коронавируса. За последние сутки скончались еще два пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число смертей от пандемии в регионе выросло до 16.

ИСТОЧНИК KP.RU