Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют фитнес-центры: отвечает губернатор
С 19 мая в Екатеринбурге и Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев разрешил заниматься спортом в парках – соблюдая меры безопасности и социальную дистанцию. Тогда же все «зеленые зоны» были открыты. Однако большинство горожан интересуют вопросы, связанны с открытием специализированных фитнес-центров.
Губернатор ответил, когда спортклубы смогут возобновить свою работу. Евгений Куйвашев подчеркнул, что на сегодняшний день это пока невозможно – не позволяет эпидобстановка.
- Как только эпидобстановка нам позволит, мы начнем поэтапное открытие фитнес-центров. Предполагается, что на первоначальном этапе их загрузка должна быть не более 25% от единовременной пропускной способности. Допустимы будут только индивидуальные занятия. Второй этап предусматривает поступенное увеличение загрузки центров, - написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.
Напомним, по последним данным в Свердловской области зафиксировали 90 новых случаев коронавируса. За последние сутки скончались еще два пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число смертей от пандемии в регионе выросло до 16.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»