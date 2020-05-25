2020-05-25T06:22:37+03:00
Общество

Свердловская область получит пять миллиардов от Правительства РФ

Куда пойдут деньги, будут решать региональные власти
Мария Трапезникова
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Свердловская область получит пять миллиардов от Правительства РФСвердловская область получит пять миллиардов от Правительства РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская область получит пять миллиардов от Правительства РФ. Деньги из федеральной казны пойдут на компенсацию снижения расходов. Куда будут потрачены деньги – уже зависит от регионального правительства. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

- Кабмин распределил дотации 56 регионам, чтобы стабилизировать их бюджеты. Помощь получит, в том числе, и наша область, - написал депутат.

Кстати, вчера мы рассказывали, что в Свердловской области выделили дополнительные средства на дезинфекцию и обработку от коронавируса подъездов жилых домов. По словам губернатора Евгения Куйвашева, только в начале мая на уборку было выделено дополнительно больше 68 миллионов рублей, а до этого в бюджете закладывали еще около 30 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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