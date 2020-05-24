Вывозной рейс доставил в Екатеринбург из Гоа семью с годовалым малышом

24 Май 2020 2020-05-24T12:59:57+03:00

Также борт совершил промежуточные посадки в Ростове-на-Дону и в Уфе

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24 мая в екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет «Уральских авиалиний». Рейс доставил на Урал трех человек из индийского Гоа.

- Борт совершил промежуточные посадки в Ростове-на-Дону и в Уфе, где его покинуло подавляющее большинство пассажиров, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В столицу Урала прибыла семья из трёх человек, включая годовалого ребёнка. После всех необходимых процедур их доставлены в обсерватор. Там им предстоит пробыть 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU