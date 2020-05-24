2020-05-24T11:34:31+03:00
Происшествия

Число смертей от коронавируса на Среднем Урале выросло до 16 человек

За минувшие сутки в регионе зафиксировали два случая смерти от COVID-19
Евгений СТОЯНОВ
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По состоянию на 24 мая в Свердловской области зафиксировано 3704 случая COVID-19По состоянию на 24 мая в Свердловской области зафиксировано 3704 случая COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Печальная статистика умерших от COVID-19 в Свердловской области пополнилась двумя новыми случаями. Как рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, сейчас общее число умерших от пандемии в Свердловской области достигло 16 человек.

Напомним, по состоянию на 24 мая в регионе зафиксировано 3704 случая COVID-19. За сутки медики выявили 90 новых случаев подтвержденного COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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