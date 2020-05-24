За время пожароопасного периода свердловское МЧС выявило больше 400 нарушителей

24 Май 2020 2020-05-24T08:55:25+03:00

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В Свердловской области за время начала пожароопасного периода, введенного 1 мая, МЧС привлекло к административной ответственности 402 человека. Также спасатели провели 600 рейдов против нарушителей. Сотрудникам МЧС пришлось 800 раз выезжать на сообщения о возгораниях сухой травы.

В целях предупреждения природных пожаров, специалисты МЧС проводят рейды, где осматривают термоточки.

- Для выявления нарушителей противопожарного режима в Свердловской области активно привлекается беспилотная авиация МЧС и Росгвардии. с помощью которой ведется мониторинг за обстановкой в населенных пунктах, на землях лесного и сельскохозяйственного фонда, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Рейды будут продолжены до окончания пожароопасного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU