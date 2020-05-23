2020-05-23T16:59:04+03:00
Общество

Под Екатеринбургом пропал мужчина с татуировкой дракона

Виктора Жвирко ждут дома супруга и дети
Лев ИСТОМИН
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Виктор Жвирко. Фото: поисковый отряд "Прорыв"Виктор Жвирко. Фото: поисковый отряд "Прорыв"
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В Первоуральске Свердловской области в пятницу, 22 мая, пропал 38-летний Виктор Жвирко. Мужчина женат, у него дети. В рабочий день он отвез свою супругу на работу, после чего исчез, рассказывают в поисковом отряде «Прорыв».

Приметы Виктора Жвирко: среднее телосложение, короткие русые волосы, был одет в болоньевые темно-синие спортивные штаны, черную футболку, темно-флисовую кофту и серые кроссовки.

У мужчины есть особая примета: цветная татуировка в виде дракона на предплечье левой руки. Всем, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просьба обращаться в полицию по телефону 02, либо к руководителю отряда «Прорыв» Наталии по телефону 8 900 044 0220.

ИСТОЧНИК KP.RU

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