Борт из Киргизии: 40 человек в Екатеринбурге поместили на карантин
Рейс «Уральских авиалиний» доставил в аэропорт Кольцово 55 пассажиров
Борт прибыл в Екатеринбург 23 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Екатеринбург 23 мая прибыл вывозной борт «Уральских авиалиний», который доставил из Киргизии 55 пассажиров, в том числе 17 детей.
После прохождения необходимых процедур 40 человек отправили под наблюдение врачей в обсервацию на 14-дневный карантин.
Остальные 15 пассажиров отправились в другие регионы, где также пройдут двухнедельный карантин. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»