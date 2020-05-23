2020-05-23T13:54:46+03:00
Общество

Борт из Киргизии: 40 человек в Екатеринбурге поместили на карантин

Рейс «Уральских авиалиний» доставил в аэропорт Кольцово 55 пассажиров
Лев ИСТОМИН
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Борт прибыл в Екатеринбург 23 маяБорт прибыл в Екатеринбург 23 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург 23 мая прибыл вывозной борт «Уральских авиалиний», который доставил из Киргизии 55 пассажиров, в том числе 17 детей.

После прохождения необходимых процедур 40 человек отправили под наблюдение врачей в обсервацию на 14-дневный карантин.

Остальные 15 пассажиров отправились в другие регионы, где также пройдут двухнедельный карантин. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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