Уральский санаторий освободили от рабочих из Мурманска с коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-23T10:44:09+03:00

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В Свердловской области освободили санаторий «Обуховский» под Камышловом, где в мае на обсервации находились 300 рабочих из Мурманска. Объект освободили и тщательно продезинфицировали.

Первичный текст на коронавирус не выявил опасного заболевания у гостей из другого региона, однако повторные анализы показали, что часть рабочих все-таки заражена COVID-19.

- Все участники группы: и здоровые, и инфицированные, были изолированы. Заболевшим медики Свердловской области оказали всю необходимую помощь, - рассказывают в оперативном штаб региона.

Сейчас все рабочие сдали повторные анализы на коронавирус и получили отрицательные результаты, после чего покинули зону обсервации. Их долечивают в инфекционных стационарах.

ИСТОЧНИК KP.RU