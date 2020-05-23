Уральский санаторий освободили от рабочих из Мурманска с коронавирусом
В Свердловской области освободили санаторий «Обуховский» под Камышловом, где в мае на обсервации находились 300 рабочих из Мурманска. Объект освободили и тщательно продезинфицировали.
Первичный текст на коронавирус не выявил опасного заболевания у гостей из другого региона, однако повторные анализы показали, что часть рабочих все-таки заражена COVID-19.
- Все участники группы: и здоровые, и инфицированные, были изолированы. Заболевшим медики Свердловской области оказали всю необходимую помощь, - рассказывают в оперативном штаб региона.
Сейчас все рабочие сдали повторные анализы на коронавирус и получили отрицательные результаты, после чего покинули зону обсервации. Их долечивают в инфекционных стационарах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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