В Нижнем Тагиле устроят массовую вырубку деревьев ради нового моста

23 Май 2020 2020-05-23T08:50:30+03:00

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В Нижнем Тагиле продолжается строительства моста, который соединит микрорайон Гальянка со Свердловским шоссе. Для строительства путепровода в городе вырубят 13 866 деревьев. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.

Доходы от реализации древесины поступят в казну муниципалитета, а порубочные остатки будут утилизированы. Расчистка территории для стройки начала в начале весны этого года, сейчас на месте нового моста ведется установка опор.

Строительство пройдет в несколько этапов. Мост будет держаться на восьми опорах, две из которых соорудят на берегу, остальные – в воде. Под первую и восьмую опору устанавливают 11 свай, под остальные – по 22 сваи. Работа, несмотря на режим самоизоляции, ведется в круглосуточном режиме.

Для контроля процесса возведения моста через Тагильский пруд на берегу установлено шесть камер видеонаблюдения. Этой весной здесь ведется отсыпка подъездных дорог, ранее здесь расчистили территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU