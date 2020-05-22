В Нижнем Тагиле врач, посещавший детские сады, заразился коронавирусом
В Нижнем Тагиле два подразделения детского сада «Детство» посадили на карантин. Детей и сотрудников отправили на изоляцию после того как стало известно, что у врача детской городской больницы, который посещал дежурные группы подтвердился коронавирус. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе.
- Работа обоих подразделений приостановлена, выполнена заключительная дезинфекция помещений с проведением лабораторного контроля. Установлен круг контактов, проведено постконтактное тестирование сотрудников и воспитанников, - рассказали в оперштабе.
Тест на коронавирус взяли у 116 человек. Все они дали отрицательные результаты. В детских садах усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемического режима. Для персонала дежурных групп планирует провести внеплановое обучение. Также о профилактике и противоэпидемических мероприятий при гриппе, ОРВИ, пневмонии, коронавирусной инфекции проинформируют родителей малышей.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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