В Нижнем Тагиле врач, посещавший детские сады, заразился коронавирусом

22 Май 2020 2020-05-22T19:59:30+03:00

В детском саду, где работал медик, на коронавирус проверили 166 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дошкольные учреждения, в которых работал сотрудник детской больницы, закрыли на карантин

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В Нижнем Тагиле два подразделения детского сада «Детство» посадили на карантин. Детей и сотрудников отправили на изоляцию после того как стало известно, что у врача детской городской больницы, который посещал дежурные группы подтвердился коронавирус. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе.

- Работа обоих подразделений приостановлена, выполнена заключительная дезинфекция помещений с проведением лабораторного контроля. Установлен круг контактов, проведено постконтактное тестирование сотрудников и воспитанников, - рассказали в оперштабе.

Тест на коронавирус взяли у 116 человек. Все они дали отрицательные результаты. В детских садах усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемического режима. Для персонала дежурных групп планирует провести внеплановое обучение. Также о профилактике и противоэпидемических мероприятий при гриппе, ОРВИ, пневмонии, коронавирусной инфекции проинформируют родителей малышей.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU