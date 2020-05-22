22 Май 2020 2020-05-22T18:20:44+03:00

По улице Народного фронта и переулка Никитина до ноября можно будет проехать только по одной стороне проезжей части Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге на пять месяцев закроют одну сторону улицы Народного фронта и переулка Никитина. Перекрытие связано со строительством жилого дома в границах улиц Бакинских комиссаров – Народного фронта – Достоевского – Победы.

- АО «Корпорация Атомстройкомплекс» вводит режим одностороннего движения транспорта по улице Народного фронта и переулку Никитина с 30 мая 2020 года по 1 ноября 2021 года, - рассказали в администрации города.

Компания застройщик попросила горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям напомнили о необходимости обращать внимание на новые установленные знаки и указатели и заранее планировать маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU