В Екатеринбурге на пять месяцев закроют одну сторону улицы Народного фронта и переулка Никитина
В Екатеринбурге на пять месяцев закроют одну сторону улицы Народного фронта и переулка Никитина. Перекрытие связано со строительством жилого дома в границах улиц Бакинских комиссаров – Народного фронта – Достоевского – Победы.
- АО «Корпорация Атомстройкомплекс» вводит режим одностороннего движения транспорта по улице Народного фронта и переулку Никитина с 30 мая 2020 года по 1 ноября 2021 года, - рассказали в администрации города.
Компания застройщик попросила горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям напомнили о необходимости обращать внимание на новые установленные знаки и указатели и заранее планировать маршрут передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU