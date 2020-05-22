2020-05-22T15:27:18+03:00
Общество

Зачем заболевших COVID-19 из Екатеринбурга увозят в областные больницы: объясняет вице-губернатор

Основная причина – минимизация рисков заноса инфекции в медучреждения
Мария Трапезникова
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Вице-губернатор объяснил, зачем заболевших COVID-19 из Екатеринбурга увозят в областные больницыВице-губернатор объяснил, зачем заболевших COVID-19 из Екатеринбурга увозят в областные больницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не так давно мы писали о том, что заболевших коронавирусом жителей Екатеринбурга стали госпитализировать в больницы области – в частности, в Ревду. Решение о том, куда поместят пациента с COVID-19, зависит от нескольких факторов – это возраст пациента, протекание болезни, наличие сопутствующих заболеваний и наличие мест в медицинских учреждениях.

Сегодня во время брифинга вице-губернатор Павел Креков объяснил, зачем это делается. Выяснилось, для того, чтобы облегчить работу больниц в Екатеринбурге.

- Мы создали специальные инфекционные госпитали и пневмонийные центры на территории всей области, в которые попадают люди с COVID-19. Для того, чтобы оказывать им помощь, нам нужно как можно больше больничных коек – поэтому мы стараемся привлекать не только Екатеринбург, - рассказал Павел Креков. – Так мы минимизируем риски заноса инфекции.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 22 мая 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Урале на 22 мая 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кроме того, сейчас очень помогает выявлять пневмонию на ранней стадии компьютерный томограф – в ходе плановых осмотров. Всех пациентов с подозрением обследуют на нем. Однако все имеющиеся в городе томографы использовать нельзя, поскольку некоторые все-таки нужны для других целей. Поэтому приходится расширять географию и отправлять на обследование в другие города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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