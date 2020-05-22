2020-05-22T15:14:35+03:00
Общество

Всех сотрудников «Красного&Белого» в Екатеринбурге, где произошла вспышка COVID-19, протестировали за счет компании

Руководство сняло работникам места для изоляции, а также провело обследования
Мария Трапезникова
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Всех сотрудников «Красного&Белого», где произошла вспышка COVID-19, протестировали за счет компанииВсех сотрудников «Красного&Белого», где произошла вспышка COVID-19, протестировали за счет компанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие выходные в Екатеринбурге стало известно о вспышке коронавируса на одном из складов сети алкомаркетов «Красное&Белое». Диагноз подтвердился больше, чем у 100 человек (примерно 15% от общего числа сотрудников). Тогда же специалисты Роспотребнадзора начали массовые проверки всех филиалов сети по области. Во многих нашли грубые нарушения: отсутствие термометрии сотрудников, дезинфекции и проветривания.

Всех заболевших работников изолировали. Почти все они переносят вирус в легкой форме и направлены на обсервацию. Все расходы взяло на себя руководство компании.

- Мы провели штаб вместе с руководством «Красного&Белого». Основные предписания, которые были выданы Роспотребнадзоров, выполнены или выполняются. Обследование всех работников проводится за счет компании, - рассказал во время брифинга вице-губернатор Павел Креков. – Процент заболевших пока еще не очень высокий, хотя обследования до конца еще не завершены.

Кроме того, компания взяла на себя финансовые расходы, сняв заболевшим бессимптомным сотрудникам места для временного жилья. Большинство работников уже найдено и отправлено на изоляцию, однако некоторые уже выехали за пределы региона.

- Если нам удастся ликвидировать вспышку, то, мы надеемся, на следующей неделе статистика заболевших значительно снизится, - добавил вице-губернатор.

Кроме того, власти выяснили, что большинство заболевших сотрудников «Красного&Белого» жили в Железнодорожном районе Екатеринбурга, в котором, кстати, выявили больше всего случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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