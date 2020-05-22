В Екатеринбурге экс-сотрудница банка украла у дедушки миллион рублей

22 Май 2020 2020-05-22T14:14:37+03:00

На нее завели уголовное дело и направили в суд

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В Екатеринбурге под суд отправили экс-сотрудницу банка, которую обвиняют в краже. У женщины был доступ к информации по счетам вкладчиков. И, воспользовавшись своим положением, она решила обокрасть 81-летнего дедушку.

- Посредством мобильного приложения она переводила деньги с банковского счета пенсионера на свой расчетный счет, открытый в кредитной организации, в которой последняя и работала, а также на номер банка электронной платежной системы, зарегистрированный на ее имя, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все украденные деньги женщина спустя на себя. В общей сложности, она похитила больше миллиона рублей.

В ходе следствия банк принес извинения пенсионеру, в полном объеме возместив ущерб. Часть денег, больше 700 тысяч, девушка в ходе следствия возместила банку. Уголовное дело на нее направлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU