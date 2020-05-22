Больше 200 обманутых дольщиков в Екатеринбурге получат новые квартиры

22 Май 2020 2020-05-22T14:02:02+03:00

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Больше 200 обманутых дольщиков из Екатеринбурга получат квартиры в новостройке в Академическом. Соответствующий документ между губернатором Евгением Куйвашевым и «РСГ-Академическое» был подписан сегодня, 22 мая. Поддержку получат граждане, зарегистрированные в реестре обманутых дольщиков.

- Речь идет о людях, чьи дома по разным причинам невозможно достроить. Всего на сегодняшний день в области больше 300 человек, находящихся именно в такой ситуации, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Среди них – жители Первоуральска, Верхней Пышмы, Серова, Сухого Лога, Белоярского, Верхней Салды, Екатеринбурга и других городов.

Работа будет вестись в два этапа. На первом будет подписан инвестпроект. На втором – подготовлен проект, который обеспечит жильем оставшихся в реестре дольщиков. Планируется, что до конца 2020 года дом в Академическом будет введен в эксплуатацию, а в начале 2021 уже начнется выдача квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU