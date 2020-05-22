В Екатеринбурге под суд отправили кибермошенников, орудовавших по всей России

22 Май 2020 2020-05-22T13:21:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловские полицейские передали в суд уголовное дело, заведенное на двух ранее судимых жителей Курганской области, которых обвиняют в целой серии краж с банковских счетов. План совместно обманывать людей у них возник весной 2019 года.

Роли были распределены: один отвечал за транспорт, на котором мошенники курсировали между Курганом и Екатеринбургом, аренду квартир и покупкой сим-карт. А его 24-летний «коллега» осуществлял смс-рассылку.

- Получившие странные сообщения граждане перезванивали на указанный злоумышленниками номер телефона. Аферист представлялся работником того или иного банка, выведывал информацию о номерах банковских карт, сроках их действия и кодах безопасности, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Кроме того, он узнавал пароль, пришедший в смс-сообщении от банка, и переводил деньги.

По словам Горелых, следствие продолжалось несколько месяцев. За это время полицейским удалось установить жертв из Саратовской, Смоленской и Калужской областей и провести фотоскопическую экспертизу, чтобы подтвердить голос афериста. В итоге, на мошенников завели уголовное дело за кражу, теперь им грозит до шести лет колонии.

Напомним, любой банк общается с клиентами только по номерам «горячих лини». Если вдруг вам пришло смс-сообщение о списании со счета денег, не нужно перезванивать. Лучше обратиться на «горячую линию» прямо в банк и там прояснить всю ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU