2020-05-22T12:37:32+03:00
Общество

Екатеринбуржцу выплатят 152 тысячи за сломанный холодильник

Магазин не хотел добровольно чинить неполадки и возвращать деньги
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцу выплатят 152 тысячи за сломанный холодильникЕкатеринбуржцу выплатят 152 тысячи за сломанный холодильникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 2012 году житель Екатеринбурга Иван купил в магазине новый холодильник, отдав за технику почти 90 тысяч. Срок службы был установлен 10 лет. Со временем холодильник сломался. В сервисной службе, куда обратился Иван, сказали, что у техники отслоилась задняя стенка в холодильном отделении, произошла утечка, поэтому ремонт невозможен.

В феврале 2019 года Иван обратился в магазин, где покупал товар, с требованием заменить его, в июне – с требованием устранить недостатки, а после того, как получил отказ, в июле, потребовал вернуть деньги. Однако компания добровольно отказалась это делать. И тогда Иван пошел в суд.

- Он подал иск, в котором просил взыскать с ответчика полную стоимость холодильника – почти 90 тысяч, неустойку, расходы на диагностику, убытки, компенсацию морального вреда, а также штраф, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Всего – 151,9 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил.

Представитель магазина не согласился и решил оспорить решение. Однако его оставили без изменений. Поэтому теперь Ивану должны выплатить 151,9 тысяч за сломанный холодильник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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